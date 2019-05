Väter verbringen immer mehr Zeit mit ihren Kindern. Archivbild

Väter in Deutschland verbringen immer mehr Zeit mit ihren Kindern. Waren es 1997 noch 17 Stunden pro Woche, stieg der Umfang zehn Jahre später auf 22 Stunden und weitere zehn Jahre darauf waren es 2017 bereits 26 Stunden pro Woche.



Das hat das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln berechnet. Männer mit Kindern unter drei Jahren kommen sogar auf 29 Stunden pro Woche. An die Mütter kommen sie aber nicht heran. Sie betreuen die Kleinen im Durchschnitt 64 Stunden in der Woche.