Kim Jong Un scheint sich an den Denuklearisierungs-Deal zu halten Quelle: Uncredited/KCNA via KNS/AP/dpa

Nordkorea hat Experten zufolge mit dem Abbau der Raketen-Startanlage Sohae an der Westküste begonnen. Als Beleg dafür führte die auf Nordkorea spezialisierte Nachrichtenseite "38 North" des US-Korea-Instituts Satellitenbilder an.



In einer "38 North"-Analyse wurde dies als Beleg gewertet, dass Machthaber Kim erste Schritte zur Umsetzung des in Singapur erzielten Gipfelabkommens mit den USA eingeleitet habe. Offensichtlich handele es sich um eine "bedeutende Maßnahme zur Vertrauensbildung".