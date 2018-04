Ein Polizeibeamter steht an der Laufstrecke. Quelle: Paul Zinken/dpa

Die Berliner Polizei hat sechs Verdächtige in der Hauptstadt festgenommen und mehrere Wohnungen durchsucht. Vor dem Halbmarathon am Sonntag habe es "vereinzelte Hinweise darauf gegeben, dass die Festgenommenen im Alter von 18 bis 21 Jahren an der Vorbereitung eines Verbrechens im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung beteiligt gewesen sein könnten", erklärte die Polizei.



Von einem Terrorverdacht war zunächst nicht die Rede. Die "Welt" hatte zuvor von einem vereitelten Anschlag berichtet.