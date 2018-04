Terroranschlag am Berliner Breitscheidplatz Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Nach dem Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt vor fast einem Jahr sind Dutzende Polizisten und Feuerwehrleute traumatisiert. 28 Polizisten und 64 Feuerwehrleute haben ihrem Dienstherrn ein Trauma gemeldet. Insgesamt waren rund 390 Polizisten und 154 Feuerwehrleute am Breitscheidplatz im Einsatz.



Der islamistische Attentäter Anis Amri hatte am 19. Dezember einen LKW-Fahrer erschossen und war mit dessen Laster in einen Weihnachtsmarkt gerast. Insgesamt wurden zwölf Menschen getötet.