Menschen steigen von Bord des Rettungsschiffs Sea-Watch 3. Archiv

Quelle: Annalisa Camilli/AP/dpa

Das Rettungsschiff "Sea-Watch 3", mit dem die deutsche Kapitänin Carola Rackete unerlaubt in einen italienischen Hafen gefahren war, ist wieder frei. Die Beschlagnahmung sei nach einer Entscheidung des Zivilgerichts in Palermo aufgehoben worden, teilte die deutsche Hilfsorganisation Sea-Watch mit.



Nach "fast 6 Monaten unrechtmäßiger Blockade" im sizilianischen Hafen von Licata "bereiten wir uns nun darauf vor, unsere Rettungsoperation so schnell wie möglich wieder aufzunehmen".