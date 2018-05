Einsatzkräfte fanden den Schützen tot in seinem Auto Quelle: Darren Abate/AP/dpa

Im Fall des Massakers in einer Kirche in Texas soll sich der Täter selbst erschossen haben, nachdem er auf der Flucht von einem bewaffneten Bürger angeschossen worden war. Das berichtete CNN und berief sich auf den örtlichen Sheriff Joe Tackitt.



Nach US-Behördenangaben hat der 26-Jährige Täter bereits vor der Kirche zwei Menschen erschossen. Danach sei er ins Gebäude gegangen und habe weiter gefeuert. Er soll ganz in Schwarz gekleidet gewesen sein und eine schusssichere Weste getragen haben.