Einsatzkräfte fanden den Schützen tot in seinem Auto Quelle: Darren Abate/AP/dpa

Nach US-Behördenangaben hat der junge Mann, der in Texas ein Blutbad angerichtet hat, bereits vor der Kirche zwei Menschen erschossen. Danach sei der Schütze in das Gebäude gegangen und habe weiter gefeuert, hieß es. Er soll ganz in Schwarz gekleidet gewesen sein und eine schusssichere Weste getragen haben.



Schließlich wurde er von einem Einwohner konfrontiert, ließ seine Waffe fallen und flüchtete in seinem Wagen. Dort wurde er wenig später tot aufgefunden. Die genauen Umstände sind unklar.