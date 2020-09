Polizeieinsatz in Plochingen.

Quelle: Kohls/SDMG/dpa

Nach einer blutigen Auseinandersetzung auf offener Straße in Plochingen in Baden-Württemberg hat die Polizei vier Männer im Alter zwischen 20 und 29 Jahren im Visier. Gegen sie wird wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.



Sie seien unter anderem wegen Gewaltdelikten bekannt. Die vier Männer kamen in Untersuchungshaft. Bei der Auseinandersetzung wurden zwei Männer verletzt. Ein 21-Jähriger erlitt Stich- und wohl auch eine Schussverletzung.