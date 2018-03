Kickl will in Österreich das Asylrecht ändern. Quelle: Hans Punz/APA/dpa

Nach Attacken durch zwei Afghanen und einen Mann mit ägyptischen Wurzeln will die österreichische Regierung das Asylrecht grundsätzlich auf den Prüfstand stellen. "Wir brauchen mutige Ansätze", sagte der österreichische Innenminister Herbert Kickl (FPÖ).



Die Regierung wolle den EU-Vorsitz in der zweiten Jahreshälfte nutzen, um in dieser Frage europaweit Verbündete zu gewinnen. Das aktuelle Asylrecht werde den Anforderungen einer globalisierten Welt nicht mehr gerecht, sagte Kickl.