Eine trauernde Frau kniet bei einer Mahnwache in El Paso.

Quelle: Mark Lambie/The El Paso Times/AP/dpa

Nach dem mutmaßlich rassistisch motivierten Angriff im texanischen El Paso mit 22 Toten ermittelt auch der Generalbundesanwalt in Karlsruhe, wie eine Sprecherin bestätigte.



Das werde in diesen Fällen immer so gehandhabt, wenn es deutsche Opfer gebe. Zuerst hatte der "Tagesspiegel" darüber berichtet. Unter den Toten in El Paso ist laut einer Sprecherin des Auswärtigen Amtes auch ein deutscher Staatsbürger.