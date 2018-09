US-Präsident Trump kündigt Zoll-Entscheidung an. Archivbild Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

In der Debatte um weitere US-Zollschranken für Importe aus China hat US-Präsident Donald Trump eine Entscheidung angekündigt. Es werde nach Börsenschluss eine Ankündigung geben, sagte Trump in Washington.



Er hatte angedroht, weitere Importe aus China im Wert von 200 Milliarden Dollar mit Sonderzöllen zu belegen. Dies wäre der bisher gravierendste Schritt im Handelsstreit, den Trump unter dem Motto "America First" mit China, aber auch mit EU-Ländern sowie Mexiko und Kanada führt.