Sprengstoff-Experten in Niedersachsen haben am Montag gleich zwei Bomben-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich gemacht. Eine britische Fünf-Zentner-Bombe wurde in der Nacht gesprengt, wie die Polizei Osnabrück auf Twitter mitteilte. "Die Bewohner können zurück nach Hause", hieß es. Etwa 8.000 Menschen mussten vorübergehend ihre Wohnungen und Häuser verlassen.



Bereits am Montagnachmittag war in der Stadt ein US-amerikanischer 100-Pfund-Blindgänger entschärft worden.