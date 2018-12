Sicherheitskräfte stehen nach dem Bombenanschlag neben dem Bus.

Quelle: Ahmed Gomaa/XinHua/dpa

Einen Tag nach einem tödlichen Anschlag auf einen Bus mit vietnamesischen Touristen in Gizeh haben die ägyptischen Sicherheitskräfte nach eigenen Angaben 40 mutmaßliche Terroristen getötet. Die Verdächtigen seien "in drei Terroristenverstecken" in Gizeh und im Norden der Sinai-Halbinsel getötet worden, teilte das Innenministerium mit.



Am Freitag waren bei einer Bombenexplosion nahe der Pyramiden von Gizeh drei vietnamesische Touristen und ihr ägyptischer Reiseführer getötet worden.