Moderator Thomas Gottschalk.

Quelle: Tobias Hase/dpa

Thomas Gottschalk (68) hat beim Brand seiner Villa in Malibu auch viele wichtige Unterlagen verloren. In seinem Safe seien neben Urkunden auch sein Bayerischer Verdienstorden verglüht, schrieb der Entertainer dem Magazin "Spiegel".



"Jetzt sieht er wenigstens so aus, als hätte ich ihn mir erkämpft. Es grüßt der Phoenix aus der Asche." Gottschalk bedankte sich mit einem Leserbrief, der im "Spiegel" abgedruckt ist, "in aller Form für die Erhebung in den Heldenstatus".