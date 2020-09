Sogenannte «Himmelslaternen». Archivbild

Quelle: Barbara Walton/epa/dpa

Nach Kontrollen bei Anbietern von Himmelslaternen ist der Online-Verkauf der Lampions in Nordrhein-Westfalen vorerst gestoppt worden. Das NRW-Arbeitsministerium werde alle Instrumente nutzen, "um diese unsicheren Produkte vom Markt zu nehmen", teilte das Ministerium in Düsseldorf mit. Auch Anbieter außerhalb Nordrhein-Westfalens sollen demnach kontrolliert werden.



Die Verwendung von Himmelslaternen ist in Deutschland wegen der Brandgefahr verboten. Der Verkauf der Produkte war bislang allerdings erlaubt.