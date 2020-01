Die Ermittler hätten außerdem in der Nähe des Geländes drei solche Himmelslaternen am Boden gefunden. Himmelslaternen, auch Wunschlaternen genannt, bestehen aus dünnem, meist weißem Seidenpapier und einer Kerze oder einem Behälter mit Brennpaste in der Mitte. Werden die entzündet, können sie weit durch die Luft schweben. Hoppmann betonte, die Laternen seien seit 2009 in Nordrhein-Westfalen verboten. Es werde nun geprüft, aus welcher Richtung sie Richtung Zoo geschwebt sein könnten. Zwar liefen die Ermittlungen noch, sagte Hoppmann. Ein Sachverständiger sei derzeit am Brandort, es liefen detaillierte Untersuchungen. "Unter Vorbehalt" erscheine es jedoch "sehr naheliegend, dass diese Fackeln ursächlich sind".