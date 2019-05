Das Innere von Notre-Dame soll vor Regen geschützt werden.

Quelle: AP

Nach dem verheerenden Brand von Notre-Dame gehen die Sicherungsarbeiten an der Kathedrale weiter. Es werde eine Plane auf der mehr als 850 Jahre alten Kathedrale angebracht, deren Dach in großen Teilen zerstört wurde.



"Es hat höchste Priorität, den Dom vor dem kommenden Regen zu schützen", sagte der zuständige Architekt Philippe Villeneuve dem Sender BFM-TV. Löschwasser hatte das berühmte Pariser Wahrzeichen schon schwer beschädigt. Außerdem werden Sicherheitsnetze an den Rosenfenstern montiert.