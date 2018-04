Die meisten der 64 Toten sind Kinder. Quelle: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Eine Woche nach der Brandkatastrophe mit 64 Toten in Kemerowo in Sibirien hat der regionale Verwaltungschef seinen Rücktritt erklärt. Mit einer solchen moralischen Last könne er nicht Gouverneur bleiben, erklärte Aman Tulejew.



Präsident Wladimir Putin nahm den Rücktritt an und ernannte den bisherigen Vize Sergej Ziwiljew zum kommissarischen Gouverneur, wie russische Agenturen meldeten. Der Brand in einem Einkaufszentrum hat viele Versäumnisse der Behörden zutage gefördert.