Beide Feuer an der Strecke konnten gelöscht werden. Symbolbild

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Unbekannte haben an einer Bahnstrecke in Berlin in der Nacht zwei Feuer gelegt. Unter anderem habe laut Polizei im Stadtteil Karlshorst ein Kabelschacht gebrannt. Ein Lokführer bemerkte das Feuer, das ebenso wie ein zweiter Brand in der Nähe gelöscht wurde. Der Staatsschutz ermittelt.



Auf der linken Internetseite Indymedia tauchte ein Bekennerschreiben auf. Darin hieß es, dass zu einem Generalstreik, zu dem Fridays for Future am Freitag aufgerufen hatten, auch "feurige Sabotageaktionen" gehörten.