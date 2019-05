Die Spitzenkandidatin der Linken, Kristina Vogt (links).

Quelle: Carmen Jaspersen/dpa

Nach den Landtagswahlen in Bremen plädiert die Linke für ein Bündnis mit SPD und Grünen. "Das kann gelingen", sagte die Spitzenkandidatin der Linken, Kristina Vogt, im ZDF. Es gebe sehr große Schnittmengen. Das sei auch ein wichtiges Signal für die Bundespolitik.



Vogt betonte jedoch, die Linke stehe nicht für ein "Weiter so" bereit. "Wir wollen tatsächlich auch eine andere Sozialpolitik." Prognosen zufolge kommen in Bremen neben einer Großen Koalition nur Dreier-Bündnisse in Frage.