Großbritannien war am 31. Januar aus der EU ausgeschieden.

Quelle: Francisco Seco/AP/dpa/Archivbild

Großbritannien und die Europäische Union haben die geplante zweite Verhandlungsrunde über ihre künftigen Beziehungen in der kommenden Woche in London wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Das teilten beide Seiten mit. Stattdessen werde derzeit geprüft, inwiefern beispielsweise per Videokonferenz weiterverhandelt werden könnte.



Die zweite Verhandlungsrunde hätte eigentlich am Mittwoch in London beginnen sollen. Bei der ersten Runde in Brüssel hatten die Unterhändler bislang wenige Fortschritte erzielt.