David Sassoli (M) und Ursula von der Leyen (r).

Quelle: Virginia Mayo/AP/dpa

Am Tag des Brexit haben die EU-Spitzen davor gewarnt, Europa den Rücken zu kehren. "Kein einzelnes europäisches Land wird in der Lage sein, die vor uns liegenden Herausforderungen alleine zu meistern", sagte EU-Parlamentschef David Sassoli. Stärke liege nicht in "wunderbarer Isolation", sondern in "unserer einmaligen Union", sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen.



Man wolle "gute Nachbarn sein". Es sei aber auch klar, dass ein Nicht-EU-Mitglied, nicht mehr denselben Zugang zum europäischen Binnenmarkt haben könne.