Straßenszene in der Hauptstadt Duschanbe. Archivbild

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Nach dem Verzehr von Brot sind in Tadschikistan in Zentralasien 14 Gefängnisinsassen gestorben. Die Männer hätten in einem Transporter das Bewusstsein verloren, nachdem ihnen ein anderer Gefangener die Brotlaibe gereicht hatte. Das teilte das Justizministerium in der Hauptstadt Duschanbe mit.



Die Behörden alarmierten den Notarzt, der aber nur drei Insassen retten konnte. Ob das Brot verdorben war oder absichtlich vergiftet wurde, ist nach offiziellen Angaben bislang unklar.