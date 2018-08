Autobahnbrücke in Genua eingestürzt Quelle: Antonio Calanni/AP/dpa

Nach dem verheerenden Einsturz der Autobahnbrücke in Genua rückt die Frage nach der Ursache für die Katastrophe in den Fokus. Die Suche nach Überlebenden in den Trümmern ging auch in der Nacht weiter. Am Morgen lag die Zahl der offiziell bestätigten Toten laut italienischer Nachrichtenagentur Ansa bei 31.



Unter den Opfern seien auch drei Minderjährige im Alter von acht, zwölf und 13 Jahren. Am Dienstag hatten Einsatzkräfte laut Medienberichten bereits von mindestens 35 Todesopfern gesprochen.