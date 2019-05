Emmanuel Macron will zu den Franzosen sprechen.

Quelle: Yoan Valat/EPA POOL/AP/dpa

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will heute seine Pläne für Reformen verkünden. Es wird damit gerechnet, dass er den Franzosen nach seiner monatelangen Bürgerdebatte weitere Zugeständnisse präsentiert.



Im Gespräch sind laut französischen Medien eine Senkung der Einkommensteuer und eine Besserstellung von Beziehern niedriger Renten. Eigentlich wollte Macron die Pläne am 15. April verkünden. Er sagte seine TV-Ansprache aber wegen des Feuers in der weltberühmten Kathedrale Notre-Dame ab.