Lufthansa-Maschinen parken am Flughafen Frankfurt. Archivbild

Quelle: Arne Dedert/dpa

Lufthansa will mit mehr Menschen, Flugzeugen und Ersatzteilen einen Chaos-Sommer wie im letzten Jahr verhindern. Da habe man wegen der Verspätungen rund 250 Millionen Euro zusätzlich verloren, sagte Vorstandsmitglied Detlef Kayser.



2019 werde man 600 zusätzliche Leute und 37 Reserveflugzeuge bereithalten. Der Pool an Ersatztriebwerken und -teilen sei für rund 100 Millionen Euro erweitert worden. Kayser nahm aber auch die Flughäfen, die Flugsicherungsorganisationen und die Politik in die Pflicht.