Mitglieder der Bewegung Black Lives Matter verbrannten eine Südstaatenfahne. Andere Protestierende schlugen auf die Seiten eines Polizeiautos ein. Einige der Demonstranten waren komplett in schwarz gekleidet, hatten ihre Gesichter verhüllt und hielten Schilder mit

Slogans wie "Make Nazis Afraid Again" ("Macht den Nazis wieder Angst") und "Hate never made U.S. great" ("Hass hat die USA nie großartig gemacht").

US-Präsident Donald Trump lobte den Einsatz der Polizei via Twitter und schrieb, es sehe so aus, als ob in Boston viele "Anti-Polizei"-Unruhestifter seien. Später lobte er jene Menschen,

die sich gegen Fanatismus und Hass aussprächen: "Unser Land wird bald als eins zusammenkommen!", schrieb er.