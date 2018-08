Aus Mecklenburg-Vorpommern wurde am Donnerstag ein fremdenfeindlicher Angriff gemeldet: In Wismar schlugen am Mittwochabend "drei Deutsch sprechende Tatverdächtige" auf einen 20-jährigen Zuwanderer ein, wie die Polizei mitteilte. Das Opfer wurde zudem ausländerfeindlich beschimpft und erlitt durch den Angriff eine Nasenbeinfraktur, Hämatome im Gesicht und am Oberkörper. Die Täter flüchteten.