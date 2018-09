Josef Schuster, Vorsitzender des Zentralrats der Juden kritisiert das Schönreden der Vorfälle von Chemnitz. Quelle: dpa

Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat den Angriff auf ein koscheres Restaurant in Chemnitz verurteilt und die Politik dringend zum Handeln aufgerufen. "Für die Versuche einiger Politiker und Vertreter der Sicherheitsbehörden, die Lage in Chemnitz schönzureden, habe ich kein Verständnis." Die rassistischen Ausschreitungen in der Stadt und auch der Angriff auf das jüdische Lokal zeigten, wie stark der Rechtsextremismus in der Region verwurzelt sei.