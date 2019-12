Männer in Auckland auf dem Weg zur Waffenabgabe.

Quelle: Christoph Sator/dpa//Archivbild vom 04.12.2019

Nach dem Ende des Rückkaufprogramms für Waffen in Neuseeland streiten sich Waffenlobby und Regierung über den Sinn der Aktion. Bis zum Ende der Aktion am Freitag wurden laut Polizei 56.250 Waffen und 194.250 Bauteile abgegeben.



Der Council of Licenced Firearms Owners (Colfo) schätzte aber, es seien weiter gut zwei Drittel der der nach dem Anschlag in Christchurch verbotenen Selbstlader im Umlauf - etwa 170.000 Stück. Ein Waffenregister gibt es in Neuseeland nicht, damit auch keine genauen Zahlen.