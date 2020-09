Das Kreuzfahrtschiff «Westerdam» im Hafen von Sihanoukville.

Quelle: Uncredited/AP/dpa

Die auf dem Kreuzfahrtschiff "Westerdam" in Kambodscha gestrandeten rund 1000 Menschen, darunter auch deutsche Passagiere, müssen sich noch in Geduld üben. Die Coronavirus-Testergebnisse liegen noch nicht für alle vor.



Bis alles geklärt ist, werde es wahrscheinlich einige Tage dauern, teilte die Reederei Holland America Line mit. Unter den "Westerdam"-Reisenden waren laut Reederei 57 Deutsche. Einige sind noch an Bord des Schiffs im Hafen von Sihanoukville, während andere bereits Richtung Heimat reisten.