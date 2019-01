Feuerwehrmänner suchen nach wie vor nach Opfern des Dammbruchs.

Nach dem Dammbruch an einer Eisenerzmine in Brasilien hat die Polizei zwei Mitarbeiter des Unternehmens TÜV Süd festgenommen. Das bestätigte die Firma in München. Der TÜV Süd hatte im vergangenen Jahr die Dämme an der Mine geprüft.



Zudem nahm die Polizei drei Mitarbeiter der Betreiberfirma Vale fest. Der Bergbaukonzern teilte mit, das Unternehmen arbeite mit den Behörden zusammen. Der Damm an der Mine Corrego do Feijao war am Freitag gebrochen. 279 Menschen werden noch vermisst.