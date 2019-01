Eine Spur der Verwüstung hat eine Schlammlawine hinterlassen.

Quelle: Rodney Costa/dpa

Die Hoffnung schwindet, doch die Suche geht weiter: Nach dem Dammbruch an einer Eisenerzmine in Brasilien ist die Zahl der Toten auf 58 gestiegen. 305 weitere Menschen wurden noch vermisst, wie die Zivilschutzbehörde mitteilte.



Die Zahl der Toten dürfte demnach noch weiter steigen. Gestern konnten die Rettungskräfte keine Überlebenden retten. Rund 200 Feuerwehrleute und 13 Hubschrauber waren an den Such- und Bergungsarbeiten beteiligt. Der Damm war am Freitag gebrochen.