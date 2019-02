Helfer suchen im Schlamm nach Überlebenden.

Quelle: Rodney Costa/dpa

Nach dem verheerenden Dammbruch an einer Eisenerzmine in Brasilien hat die Staatsanwaltschaft mehrere festgenommene Mitarbeiter des Bergbaukonzerns Vale vernommen. Die Ermittler wollten bei dem Verhör klären, ab wann die Manager und Techniker Kenntnis von dem schlechten Zustand des Damms hatten.



Die Verdächtigen waren am Freitag festgenommen worden. Die Angestellten seien sich der Instabilität des Damms voll bewusst gewesen. Mindestens 169 Menschen kamen bei dem Unglück am 25. Januar ums Leben.