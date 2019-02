Die Anteilnahme für die Opfer des Dammbruchs ist groß.

Quelle: Andre Penner/AP/dpa

Nach dem Dammbruch an einer Eisenerzmine in Brasilien ist die Zahl der Todesopfer auf 134 gestiegen. 199 Menschen werden noch vermisst, wie die Zivilschutzbehörde mitteilte. Die Zahl der Toten dürfte weiter steigen. Nach Einschätzung der Rettungskräfte besteht kaum noch die Aussicht, Überlebende zu finden.



Der Damm an der Mine Corrego do Feijao des brasilianischen Bergbaukonzerns Vale war am 25. Januar gebrochen. Insgesamt ergoss sich der Schlamm auf eine Fläche von etwa 290 Hektar.