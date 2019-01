Der Damm hielt Abraum aus rotbraunem Schlamm, der bei der Förderung von Eisenerz zurückbleibt, auf einem Berg bei der Stadt Brumadinho zurück - bis er am vergangenen Freitag brach. Gebäude versanken bis zu den Dächern in der sumpfartigen Masse. Von der Schlammschicht bedeckt wurden auch Teile von Brumadinho. Das Unglück hat offenbar auch Folgen für die Natur in der Umgebung. Ein Team der Nachrichtenagentur AP entdeckte rund 18 Kilometer flussabwärts vom Damm tote Fische und Abfall am Ufer des Paraopeba. An dem Fluss lebt das indigene Pataxó-Volk, das das Gewässer für Fischfang, zum Baden und für den Ackerbau nutzt. Doch hätten ihnen Beamte der brasilianischen Umweltbehörde mitgeteilt, dass sie all dies nicht mehr tun dürften, sagte Dorfvorsteher Hayo, der nur einen Namen hat. "Wir können noch nicht einmal unsere Pflanzen bewässern, weil sie sagen, dass das dem Boden schadet." Zwei Gutachter der Umweltbehörde nahmen Wasserproben und sprachen mit den Stammesmitgliedern, gaben jedoch keine Auskunft über mögliche Erkenntnisse. Das Amt teilte später mit, dass es den Betreiber Vale zur Beseitigung der toten Fische aufgefordert habe.