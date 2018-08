Ein Dorfbewohner hat sich auf ein Hausdach gerettet. Archivbild Quelle: -/Attapeu Today/AP/dpa

Zwei Wochen nach einem Dammbruch in Laos ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 30 gestiegen. Etwa hundert Menschen werden auch weiterhin vermisst, rund 10.000 leben nach dem Unglück in der südöstlichen Provinz Attapeu noch in überfüllten Notunterkünften, wie örtliche Medien berichteten.



Wegen des tiefen Schlamms seien die Bergungsarbeiten "extrem schwierig", sagten Rettungskräfte. Der Staudamm Xepian-Xe Nam Noy in der südöstlichen Provinz Attapeu war am 23. Juli eingestürzt.