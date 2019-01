Doch die Behörde gerät nun wegen ihrer Informationspolitik in die Kritik. Denn selbst das Bundeskriminalamt (BKA) erfuhr einem Bericht der Nachrichtenagentur dpa zufolge von der Veröffentlichung der Daten erst in der Nacht zum Freitag. Dies gehe aus einem BKA-Schreiben an alle Bundestagsabgeordneten hervor, das der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliege.