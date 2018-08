US-Präsident Donald Trump nennt seine Steuerreform "historisch". Quelle: Andrew Harnik/AP/dpa

Die Steuerreform der US-Republikaner wird heute wohl ihre vorletzte Hürde nehmen, womöglich sogar ins Ziel kommen. Zunächst soll das Abgeordnetenhaus in Washington abstimmen. Da die Republikaner in dieser Kammer die Überhand haben, wird dort eine komfortable Mehrheit für das Gesetz erwartet.



Danach steht die Abstimmung des Senats an. In dieser Kammer haben sie eine knappere Mehrheit als im Abgeordnetenhaus. Jede Stimme zählt. Die Demokraten wollen geschlossen gegen das Gesetz stimmen.