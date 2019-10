Ich bin der Meinung, dass wir vieles in diesem Land nicht in dieser Dramatik, in dieser Bedeutung wahrgenommen haben und dass es umso wichtiger ist, jetzt tatkräftig, entschlossen und konsequent als Rechtsstaat zu handeln Justizministerin Christine Lambrecht (SPD)

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) betonte, dass sich Betroffene und deren Angehörige an den Opferbeauftragten der Bundesregierung, Edgar Franke, wenden könnten. Sie kündigte eine Gesetzesverschärfung mit Blick auf Hass im Internet an. In den ARD-Tagesthemen am Abend räumte sie ein: "Ich bin der Meinung, dass wir vieles in diesem Land nicht in dieser Dramatik, in dieser Bedeutung wahrgenommen haben und dass es umso wichtiger ist, jetzt tatkräftig, entschlossen und konsequent als Rechtsstaat zu handeln".



Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz (CDU) sprach sich dafür aus, den Polizeischutz für Synagogen und Moscheen zu erhöhen. Es brauche nicht nur ein "Klima- und Digitalkabinett, wir brauchen auch ein Sonderkabinett für Zusammenhalt und gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit". Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU), kündigte an, dass sich auch die nächste Ministerpräsidentenkonferenz vom 23. bis zum 25. Oktober mit dem Thema Sicherheit für jüdische Einrichtungen befassen werde. Haseloff sagte, dass in Dessau und Magdeburg neue Synagogen gebaut würden. Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) erklärte mit Blick auf den polizeilichen Schutz für die Synagoge, nach der Einschätzung des Bundeskriminalamtes habe es dort eine "unregelmäßige Bestreifung" gegeben.