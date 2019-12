Einschusslöcher in der Synagogentür von Halle.

Quelle: Jan Woitas/zb/dpa/Archivbild vom 10.10.2019

Die Tür zur Synagoge in Halle soll künstlerisch gestaltet und ausgestellt werden. Sie hatte am 9. Oktober den schwer bewaffneten Rechtsterroristen Stephan B. daran gehindert, in das Gotteshaus einzudringen und damit Dutzenden Menschen das Leben gerettet.



Die Entscheidung für das Projekt gab der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde, Max Privorozki, bekannt. Sie sei von der Repräsentantenversammlung der Gemeinde getroffen worden, die am Donnerstag ihr erstes ordentliches Treffen nach dem Anschlag abgehalten hatte.