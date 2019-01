Für die Cebit geht es im Ausland weiter. Archivbild.

Quelle: Friso Gentsch/dpa

Nach dem Aus für die Cebit in Hannover versucht die Deutsche Messe, ihre Computershow im Ausland zu etablieren. In Moskau steht die Premierenveranstaltung Cebit Russia im Juni an, in Thailand fand die erste Cebit Asia bereits im Oktober vergangenen Jahres mit rund 150 Ausstellern statt.



Eine weitere Cebit-Messe ist im australischen Sydney geplant. Der Markenname bleibe bestehen, heißt es von der Betreibergesellschaft Deutsche Messe. Es könne in Zukunft noch weitere Cebit-Ableger geben.