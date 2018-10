Und es könnte ein Problem bleiben, denn auch beim jüngsten Vorschlag der EU zeichnen sich gemischte Reaktionen von der Insel ab. Um den Verhandlungen mehr Zeit zu geben, bietet Brüssel eine Verlängerung der Übergangsphase nach dem Austritt an. Damit könnte Großbritannien als Zwischenlösung ab dem Austrittsdatum am 29. März 2019, insgesamt drei statt zwei Jahre im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion bleiben. Theresa May will den Vorschlag prüfen, Brexit-Hardliner dürften jedoch protestieren, gegen eine weitere Verschiebung der endgültigen Loslösung von der EU.