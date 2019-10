Bachmann: Es ist nicht gut für Polen, aber für einige Leute ist es gut, weil sie ja PiS gewählt haben. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass sich das ganze politische System sehr stark verändert hat. Und zwar ohne, dass sich die Buchstaben der Verfassung verändert haben. Die Regierung ist jetzt der mächtigste Faktor im Land, sie ist mächtiger als das Parlament und als der Präsident. Und sie kontrolliert, bis auf Teile des Obersten Gerichtshofs, alle Institutionen, die ursprünglich in der Verfassung vorgesehen waren, um die Regierung zu kontrollieren und deren Handlungsspielraum einzuengen.



Das ist etwas, was PiS und der Parteichef Jaroslaw Kaczynski von Anfang an gesagt haben. Diese Begrenzungen der Regierungsmacht möchte er abschaffen. Die Frage ist jetzt nicht mehr, ob wir in einer pluralistischen, liberalen Demokratie leben, oder in einem Obrigkeitsstaat. Wir leben bereits in einem Obrigkeitsstaat. Die Allmacht der Regierung, die in den letzten vier Jahren entstanden ist, bleibt.