Dass die Länder das Geld gut gebrauchen können, hob der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hervor: Allein für Niedersachsen mache der Kompromiss den Weg für knapp eine halbe Milliarde Euro frei - etwa für digitale Vernetzung, schulisches WLAN, elektronische Arbeitsgeräte und Lernmittel, mobile Endgeräte. Die Schülerinnen und Schüler müssten aber auch lernen, die Technik vernünftig zu nutzen.



An der Architektur des Grundgesetzes, die auch die unterschiedlichen Kompetenzen von Bund und Ländern regelt, werde aber nicht gerüttelt, betonte der an den Verhandlungen beteiligte Vizechef der Unionsfraktion, Andreas Jung (CDU). "Der Bund ist nicht der bessere Schulmeister und will es auch nicht werden." Die Schultür sei aber auch nicht mehr Stoppschild für Bundesförderung.