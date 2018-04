Seit Tagen protestieren in Iran Menschen gegen das Regime. Quelle: Nima Najafzadeh/Tasnim News Agency/AP/dpa

Gut eine Woche nach Beginn der Proteste plant die iranische Führung heute in Teheran mehrere Demonstrationen gegen die Regimekritiker. Die Kundgebungen sollen nach dem Freitagsgebet in der Imam Chomeini Mosalla Moschee in 40 verschiedenen Bezirken der Hauptstadt stattfinden, teilte die Nachrichtenagentur Tasnim mit.



Zudem will sich heute der UN-Sicherheitsrat in einer Dringlichkeitssitzung mit der angespannten Lage in Iran beschäftigen. Die USA hatten die Sitzung gefordert.