Mahnwache und Protest in Ciudad Juárez.

Quelle: Christian Chavez/AP/dpa

Mehrere hundert Menschen haben in den USA nach dem Massaker mit 20 Toten in El Paso schärfere Gesetze für Waffenbesitzer gefordert. Sie marschierten zum Weißen Haus sowie zum Kapitol in Washington und verlangten unter anderem Hintergrundüberprüfungen von Waffenkäufern, berichtete die Nachrichtenagentur AP.



Auch auf mexikanischer Seite kam es zu Protesten. In Ciudad Juarez, dem El Paso gegenüberliegenden Grenzort, gingen ebenfalls Menschen auf die Straße, um gegen Waffen zu protestieren.