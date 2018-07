Sigmar Gabriel ist empört über Donald Trump. Archivbild Quelle: Daniel Karmann/dpa

Nach dem NATO-Gipfel hat Ex-Außenminister Sigmar Gabriel US-Präsident Donald Trump vorgeworfen, auf einen "Regimewechsel" in Deutschland abzuzielen. "Auf Amerika ist unter Trump kein Verlass", sagte der frühere SPD-Vorsitzende dem Magazin "Der Spiegel".



"Er gibt dem nordkoreanischen Diktator eine Bestandsgarantie und will gleichzeitig in Deutschland einen Regimewechsel. Das können wir uns schwer bieten lassen", sagte Gabriel. Näher äußerte er sich in dem Interview nicht dazu.