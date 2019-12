CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak.

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat die SPD nach ihrem Linksruck auf dem Parteitag in Berlin vor weiterer Selbstbeschäftigung gewarnt. "Wir haben eine Grundlage ..., nämlich den Koalitionsvertrag. An dieser Grundlage hat sich nichts verändert", sagte Ziemiak in Berlin.



"Aber bitte jetzt nicht weiterhin Selbstbeschäftigung. Es muss jetzt um Deutschland gehen. Wir haben viel zu tun." Einen Termin für die nächste Sitzung des Koalitionsausschusses gibt es laut Ziemiak noch nicht.