Donald und Melania Trump in Washington. Quelle: Andrew Harnik/AP/dpa

Unbeeindruckt von den Twitter-Ausfällen ihres Gatten geht First Lady Melania Trump eigene Wege: Sie erklärte sich solidarisch mit dem Basketball-Star LeBron James, den US-Präsident Donald Trump zuvor als dumm beschimpft hatte.



In einer Erklärung ihrer Sprecherin geht Melania Trump kühl auf Distanz. Basketball-Star James scheine "gute Dinge für die nächste Generation zu tun", hieß es. Zudem will Melania die Schule für benachteiligte Kinder besuchen, die James in Ohio eröffnet hat.